

Twitter, tarihindeki en büyük “ayarlardan” birine tanık olmuş olabilir.



Twitter hatta internet bir zamanlar, kanunsuz, kuralsız bir mecra olarak ün yapmış olabilir ancak artık gerçek dünyanın kuralları, internetin sanal dünyasında da geçerli ve güvenlik güçleri internet üzerinde de suçların takibini yapıyor. Bu gerçeğin en güzel örneği ise, Twitter'da esrar satın almak için duyuru yapan kadının başına gelenler olabilir…







ABD/Florida'da bir kadın, @Rosa_Sparkz isimli Twitter hesabından attığı mesajda, “Biri bana esrar gönderebilir mi? Parasını ödeyeceğim…” yazdı. Kadına cevap, birkaç dakika sonra, bölge polis departmanının resmi Twitter hesabı olan @PBCountySheriff ‘ten geldi. Polis departmanı kadına “Sizinle nerede buluşmamızı istersiniz?” mesajını göndererek, 200 bin kişiye yakın Twitter kullanıcının ekran başında kahkaha atmasına neden oldu ve beğeni aldı.







ABD'de daha önce de, çaldığı mücevherlerle ve elindeki silahlarla fotoğraf çektirip Instagram'da yayınlayan bir hırsız, polis tarafından tutuklanıp mahkemeye çıkarıldıktan sonra ağır hapis cezası almıştı.



İş yerinde fark edilmeden oynayabileceğiniz DOS oyunları



