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twitter'dan doğum yapan çalışanlara 5 ay izin

TWİTTER'DAN DOĞUM YAPAN ÇALIŞANLARA 5 AY İZİN

Sosyal medya devleri, çalışan ailelerin doğum izni problemini çözmek için ortak çözüme ulaşmış görünüyorlar. Facebook, çocuğu olan çalışanlara 4 ay ücretli izin verme uygulamasına 2016'da başlamışken, şimdi de Twitter doğrum izni meselesine el attı.

Tarih : 07 Nisan 2016, 09:19
Puan Ver : Twitter'dan Doğum Yapan Çalışanlara 5 Ay İzin(7/10)8


Sosyal medya devleri, çalışan ailelerin doğum izni problemini çözmek için ortak çözüme ulaşmış görünüyorlar. Facebook, çocuğu olan çalışanlara 4 ay ücretli izin verme uygulamasına 2016'da başlamışken, şimdi de Twitter doğrum izni meselesine el attı.



Twitter'ın kararına göre artık yeni çocuğu olan tüm çalışanlar (kadın/erkek) beş ay ücretli izin kullanacaklar.



Twitter aslında 20 hafta izin politikasını şu anda sürdürüyor ancak sadece kadınlar 20 hafta izin alabiliyor. Babalar Babalar ise 10 hafta yani 2,5 ay boyunca izinli sayılıyor. Yeni uygulamada babalar da artık 20 hafta izin alacaklar.



Böylece anne babalar, beş ay boyunca maaşlarını almaya devam ederken çocuklarıyla evde rahatça ilgilenebilecekler. Twitter ise bu yüksek doğum izinlerinin kullanılması sırasında projelerin ve işlerin aksamaması için iş yükünün nasıl dağılacağına dair şirket içi eğitimler vermeye hazırlanıyor.



ABD'de çalışan hakları, fazla mesai ve asgari ücretler konusunda önemli tartışmalar sürüyor ve özellikle Silikon Vadisi'nde insanların ağır çalışma şartları altında sömürüldüğü gerekçesiyle Facebook, Google gibi şirketler ağır eleştiri bombardımanına maruz kalıyor. Teknoloji şirketleri son bir yıldır bu kötü imajdan kurtulmak için çalışanların iş şartlarını rahatlatmak için yeni tedbirler alıyorlar.



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