

Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden Twitter'da istifa şovu yaşanıyor.



Twitter'ın ürün müdürü, medya müdürü, mühendislik müdürü ve insan kaynakları müdürü şirketten ayrılacaklarını dile getirdiler.



Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter'da gündem yaşanan istifalar. Şirketin ürün müdürü Kevin Weil, medya müdürü Katie Jacobs Stanton, mühendislik müdürü Alex Roetter ve insan kaynakları müdürü Skip Schipper şirketten ayrılacaklarını duyurdular. Bunun üzerinde bir tweet atan yönetim kurulu başkanı Jack Dorsey söz konusu ayrılıkları doğruladı ve ‘çok hak ettikleri tatillerini alacaklarını' belirtti.



Dorsey'in ilk hamlelerinden biri şirket çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkartmaktı. Görünen o ki bu hamlenin bir benzeride üst düzey yöneticilere yansımış durumda. Teknoloji haberleri sitesi Re/code, Twitter'ın yakında tanınmış bir ismi yönetim kuruluna alacağını bildirdi. Dedikodulara göre şirkete katılacak olan bu yeni isim American Express'ten Leslie Berland olabilir. Kasım 2013 yılında borsaya atılan şirketin önündeki en büyük zorluğun yatırımcıları şirketin büyüyeceğine ikna etmek oldu. Şirket bugüne kadar bu konuda çok başarılı olmuş sayılmaz. Snapchat ve Instagram gibi yeni uygulamaların özellikle genç kullanıcıları cezbederken, karlı medya platformları haline geldiği söylenebilir.



Yeni gelişmeler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü geçtiğimiz günlerde açıklayan Twitter, atılan tweetlerin kullanıcı için oldukça sıkıntı yaşadığı karakter sorununa çözüm getirecek nitelikteydi. Bir tweet atarken 140 karakter sınırını kaldıracağını duyuran şirketin bu hamlesi oldukça çok konuşulmuş ve benimsenmişti. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanacağı da belirtiliyor.



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