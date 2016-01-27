O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

twitter'da yöneticiler istifa ediyor!

TWİTTER'DA YÖNETİCİLER İSTİFA EDİYOR!

Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden Twitter'da istifa şovu yaşanıyor.

Tarih : 27 Ocak 2016, 09:24
Puan Ver : Twitter'da Yöneticiler İstifa Ediyor!(7/10)8


Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden Twitter'da istifa şovu yaşanıyor.



Twitter'ın ürün müdürü, medya müdürü, mühendislik müdürü ve insan kaynakları müdürü şirketten ayrılacaklarını dile getirdiler.

Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter'da gündem yaşanan istifalar. Şirketin ürün müdürü Kevin Weil, medya müdürü Katie Jacobs Stanton, mühendislik müdürü Alex Roetter ve insan kaynakları müdürü Skip Schipper şirketten ayrılacaklarını duyurdular. Bunun üzerinde bir tweet atan yönetim kurulu başkanı Jack Dorsey söz konusu ayrılıkları doğruladı ve ‘çok hak ettikleri tatillerini alacaklarını' belirtti.

Dorsey'in ilk hamlelerinden biri şirket çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkartmaktı. Görünen o ki bu hamlenin bir benzeride üst düzey yöneticilere yansımış durumda. Teknoloji haberleri sitesi Re/code, Twitter'ın yakında tanınmış bir ismi yönetim kuruluna alacağını bildirdi. Dedikodulara göre şirkete katılacak olan bu yeni isim American Express'ten Leslie Berland olabilir. Kasım 2013 yılında borsaya atılan şirketin önündeki en büyük zorluğun yatırımcıları şirketin büyüyeceğine ikna etmek oldu. Şirket bugüne kadar bu konuda çok başarılı olmuş sayılmaz. Snapchat ve Instagram gibi yeni uygulamaların özellikle genç kullanıcıları cezbederken, karlı medya platformları haline geldiği söylenebilir.

Yeni gelişmeler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü geçtiğimiz günlerde açıklayan Twitter, atılan tweetlerin kullanıcı için oldukça sıkıntı yaşadığı karakter sorununa çözüm getirecek nitelikteydi. Bir tweet atarken 140 karakter sınırını kaldıracağını duyuran şirketin bu hamlesi oldukça çok konuşulmuş ve benimsenmişti. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanacağı da belirtiliyor.



Mass Effect Andromeda'nın Sistem Gereksinimleri








Etiketler: Twitter  Da  Yöneticiler  İstifa  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER