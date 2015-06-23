Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'da kullanıcıları tehdit eden yeni bir virüs ortaya çıktı.



Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'da kullanıcıları tehdit eden yeni bir virüs ortaya çıktı.



Sosyal medya platformunun direkt mesajlar bölümünü kullanan kullanıcıların yeni çıkan bu virüse karşı oldukça dikkatli olmaları gerekiyor.



Dev mikroblog sitesi Twitter üzerinde son günlerde yeni bir virüs ortaya çıktı. Direkt mesajlar aracılığıyla bulaşan virüs, kullanıcıların bilgilerini tehdit altına alıyor. Twitter'da bir süredir ilginç bir virüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün çıkan yeni bir virüs kullanıcıları tehdit etmeye devam ederken, bunlara bir yenisi de mikroblog sitesi üzerinden geldi. Sürekli haberleri paylaşılan virüsler, her seferinde farklı bir yerde kullanıcıları yakalamayı başarıyor.



Kısa süre önce yeni bir virüs Twitter üzerinden yayılmaya başladı. Şarkı virüsü olarak adlandırılan zararlı yazılım, direkt mesajlar aracılığıyla hızla yayılmaya devam ediyor. Sizlerde direkt mesaj aracılığıyla öneri şarkı gönderen arkadaşlarınız olursa, tıklamadan silmeyi tercih edin.



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