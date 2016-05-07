Sosyal mecralar arasından en fazla kullanılanlardan biri olan Twitter kullanıcıları için çalışmalarını sürdürüyor. Twitter'ın yeni kullanıma açtığı ''Bağlan'' butonu ne işe yarıyor? İşte Twitter'ın yeni uygulamasının ayrıntıları...



Twitter kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla sürekli yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların son tanıştığı Twitter uygulaması ise; 'Bağlan' butonu. Peki 'Bağlan' butonu nasıl çalışıyor? İşte Twitter'ın yeni uygulamasının incelikleri...







Twitter, ilgilendiğiniz konulardaki çevrenizi genişletmenizi kolaylaştırıyor. Örneğin bilim kurgu seven arkadaşlarınıza veya aynı takımı tutan veya aynı partiyi destekleyen kişilere sizi kolayca bağlayacak. Takip edeceğiniz hesapları bulmanız için hali hazırda birkaç basamak atlamanız ve biraz da şansınızın yaver gitmesi gerekiyor.



Bu nedenle de bu arayışınızı Twitter'daki yeni "Bağlan" butonuyla gerçekleştirebileceğinizi düşünüyoruz. Bugünden itibaren takip etmekten hoşlanacağınız kişi ve hesapların tümünün aynı yerde olacağı detaylı bir listeniz olacak. "Bağlan" butonu, ayrıca telefon rehberinizle de senkronize olarak arkadaşlarınız ve ailenizle de kolayca bağlanmanıza olanak tanıyacak. Rehberinizden herhangi birisi Twitter'a girdiğinde, size haber vererek kendisine "hoşgeldin" deme fırsatı sunacağız. Önceki Sonraki"Bağlan" butonu, bugünden itibaren iOS ve Android sistemlerdeki Twitter üzerinden herkese açık.Siz de katılmak istiyorsanız, uygulamanızı güncelleyerek mavi Bağlan butonunu görebilirsiniz.