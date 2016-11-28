

Dün akşam twitter'da gündeme gelen bir etiket ve fotoğraflar büyük ilgi uyandırdı. UFO'ların Türkiye semalarında dolaştığını iddia eden vatandaşlar peş peşe fotoğraf paylaştı. Kareler hızla yayılınca Türkiye'nin değişik bölgelerinden de "UFO'ların görüntüleri" diye capsler ve fotoşoplu fotoğraflar Twitter'da #ufoattacktoturkey etiketi ile birçok kullanıcıya ulaştı. İşte twitter'ı sallayan o görüntüler:







Sosyal medya dün akşamdan beri bilinmeyen gök cismi yani UFO'ların Türkiye semalarında dolaştığı iddiasını konuşuyor. Kullanıcılar fotoşoplu UFO görüntüsü paylaşınca bir anda gecenin en çok konuşulan konusu UFO'lar olmaya başladı.







Türkiye'nin değişik bölgelerinde "UFO'ların görüntüleri" diyerek yayınlanan fotoğraflar Twitter'da #ufoattacktoturkey etiketi ile birçok kullanıcıya ulaştı ve etiket kısa sürede ilk sıraya yerleşti.







Ayrıca konu ile ilgili birçok komik mesaj ve fotoğraf da paylaşıldı.







kaynak:hürriyet