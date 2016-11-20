Twitter'da Trump Engellendi. ABD'de Trump destekçisi bir gruba dahil olan birçok kişinin hesabı askıya alındı. Seçim döneminde epey ses getiren Alt-Right adlı grubun lideri de engellenen kişiler arasında yer alıyor.



Trump Engellendi. Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimlerinin yankıları sürüyor. ABD'de bazı eyaletlerde Trump karşıtı gösteriler devam ederken, Twitter da Trump'ın seçim döneminde en büyük destekçileri arasında yer alan Alt-Right hareketine dahil olan kişilerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmadan askıya aldı.



Farklı köken ve kültürdeki insanlara karşı oluşları, göçmenlere yönelik görüşleri ve kadın karşıtı söylemleriyle seçim öncesinde Twitter'da sıkça boy gösteren Alt-Right grubunun liderlerinden Richard Spencer'ın hesabı da engellenen hesaplar arasında yer aldı. Spencer, Twitter'ın bu hareketi üzerine “Stalin'in bir şirket olarak karşımıza çıkması benzeri bir olay yaşıyoruz. Kendi görüşlerinden olmayan insanları uzaklaştırıyorlar.” ifadelerini kullandı.