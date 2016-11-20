Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

twitter'da trump yanlıları askıya alındı

TWİTTER'DA TRUMP YANLILARI ASKIYA ALINDI

Twitter'da Trump Engellendi. ABD'de Trump destekçisi bir gruba dahil olan birçok kişinin hesabı askıya alındı. Seçim döneminde epey ses getiren Alt-Right adlı grubun lideri de engellenen kişiler arasında yer alıyor.

Tarih : 20 Kasım 2016, 20:48
Puan Ver : Twitter'da Trump Yanlıları Askıya Alındı(5/10)6


Trump Engellendi. Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimlerinin yankıları sürüyor. ABD'de bazı eyaletlerde Trump karşıtı gösteriler devam ederken, Twitter da Trump'ın seçim döneminde en büyük destekçileri arasında yer alan Alt-Right hareketine dahil olan kişilerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmadan askıya aldı.



Farklı köken ve kültürdeki insanlara karşı oluşları, göçmenlere yönelik görüşleri ve kadın karşıtı söylemleriyle seçim öncesinde Twitter'da sıkça boy gösteren Alt-Right grubunun liderlerinden Richard Spencer'ın hesabı da engellenen hesaplar arasında yer aldı. Spencer, Twitter'ın bu hareketi üzerine “Stalin'in bir şirket olarak karşımıza çıkması benzeri bir olay yaşıyoruz. Kendi görüşlerinden olmayan insanları uzaklaştırıyorlar.” ifadelerini kullandı.








Etiketler: Twitter  Da  Trump  Yanlıları  Askıya  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER