Twitter yeni bir özelliğini duyurdu. Android ve iOS cihazlara güncelleme ile gelecek olan bu yeni özellik “Kimi takip etmeli” bölümüyle alakalı. Profilinize görünen takip edilmesi gereken kişilerin önerileri artık ana sayfada yer alacak. Detayları haberimizde.



Twitter yeni bir özelliğini duyurdu. Android ve iOS cihazlara güncelleme ile gelecek olan bu yeni özellik “Kimi takip etmeli” bölümüyle alakalı. Profilinize görünen takip edilmesi gereken kişilerin önerileri artık ana sayfada yer alacak. Detayları haberimizde.



Twitter uygulamasının ana sayfasına yakın zamanda zaten bir güncelleme gelmişti. “Sen buralarda yokken” isimli bu özellik, Twitter'a girmediğiniz saatlerde neler olup bittiğini size gösteren bir bölümdü. Şimdi ise oraya bir özellik daha geliyor. Twitter profil sekmenize gördüğünüz “Kimi takip etmeli” isimli öneri bölümü artık ana sayfada yer alacak. Bu bölümde Twitter, takip ettiğiniz kişiler, favorilere aldığınız gönderiler ve Retweet yaptığınız gönderilerden yola çıkarak size bazı önerilerde bulunuyor.



“Kimi takip etmeli” bölümü artık “Sen buralarda yokken” bölümünün altında yer alacak. Yani aşağı doğru kaydırdığınızda akışın üzerinde iki farklı bölüm göreceksiniz. Twitter ayrıca bu bölümde “Sponsorlu” kişilerin ve markaların yer alacağını duyurdu. İlk etapta biraz rahatsız edici gibi görünse de Twitter, resmi blog sayfasında bu bölümlerin kapatılabileceğini söylüyor. Yani hoşunuza gitmezse ilgili bölümün sağ üstünden kapatabilirsiniz. Söz konusu bu yeni güncelleme Android ve iOS için bir güncelleme olarak yayınlanacak. Türkiye'de henüz yayınlanmadı.



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