TWİTTER'DA SORUN!
"Twitter'a bağlanamıyorum" diyen kullanıcıların sayısı hızla arttı. Twitter'a girenler "Teknik bir hata var" mesajı alıyor. İşte Twitter'da yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili tüm detaylar...
Mikro blog sitesi Twitter'da sabah saatlerinden bu yana bağlantı sorunu yaşıyor. Twitter'a erişmek isteyen kullanıcılar "Teknik bir hata var" sorunuyla karşılaşıyor. Peki Twitter çöktü mü? Twitter'daki bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Sabah saatlerinden itibaren Twitter'a erişmek isteyen kullanıcılar bağlantı sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Twitter'a giren kullanıcılar sık sık "Teknik bir hata var" yazılı bir hata sayfasıyla karşılaşıyor.
Bazı kullanıcılar Twitter'a erişse de tweet atma, mesaj gönderme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını da bildiriyor.
kaynak:habertürk
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