Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor
Mhp'nin Bittiğini, Biteceğini İddia Edenler...
Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü Gazetesine Operasyona Tepki!
Öldükten Sonraki 10 Dakika Görüntülendi!
Gençler Külliye'de
Tsk Sınır Ötesi Harekat İçin Olası Senaryoları Hazırladı
Dolar/Tl 3,60'ın Altına Geriledi!
Çorum'da Terör Örgütü Deaş Üyesi Tutuklandı
Ak Parti'nin Tüzüğünde Değişikliğe Gidilecek
Şok Sözler! Galatasaray Küme Düşer
Trafik Sigortası Yapmayana Ceza Geliyor
Şok Diyet Mağduru Olmayın!
Ak Parti'de Bir Seçim De 24 Mayıs'ta
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

twitter'da sorun!

TWİTTER'DA SORUN!

"Twitter'a bağlanamıyorum" diyen kullanıcıların sayısı hızla arttı. Twitter'a girenler "Teknik bir hata var" mesajı alıyor. İşte Twitter'da yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili tüm detaylar...

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:28
Puan Ver : Twitter'da Sorun!(8/10)9


Mikro blog sitesi Twitter'da sabah saatlerinden bu yana bağlantı sorunu yaşıyor. Twitter'a erişmek isteyen kullanıcılar "Teknik bir hata var" sorunuyla karşılaşıyor. Peki Twitter çöktü mü? Twitter'daki bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar...



TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?



Sabah saatlerinden itibaren Twitter'a erişmek isteyen kullanıcılar bağlantı sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Twitter'a giren kullanıcılar sık sık "Teknik bir hata var" yazılı bir hata sayfasıyla karşılaşıyor.



Bazı kullanıcılar Twitter'a erişse de tweet atma, mesaj gönderme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını da bildiriyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Twitter  Da  Sorun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER