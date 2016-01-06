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twitter'da karakter sayısı artıyor

TWİTTER'DA KARAKTER SAYISI ARTIYOR

Twitter'ın kuruluşundan bu yana uyguladığı 140 karakter sınırını 10 bine çıkarabileceği ortaya çıktı.

Tarih : 06 Ocak 2016, 10:26
Puan Ver : Twitter'da Karakter Sayısı Artıyor(8/10)6


Teknoloji haberleri veren Re/Code internet sayfasında isimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, Twitter'ın 140 karakter sınırlamasını kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi. Karakter limitinin nisan sonu ya da mayıs başında 10 bine çıkarılacağı kaydedilen haberde, bunun dışında farklı yeniliklerin de düşünüldüğü belirtildi.Twitter şirketi, haberlere ilişkin açıklama yapmazken, şirketin CEO'su Jack Dorsey Twitter hesabından yeniliklerin sinyalini verdi.



Dorsey, yazdığı bin 325 karakterlik metnin ekran resmini paylaştı. Dorsey, yaptıkları incelemelerde birçok kullanıcının karakter sınırlamasını aşmak için uzun metinlerin ekran resmini twitlerine eklediğini tespit ettiklerini belirterek, bu resimlerin metin biçiminde paylaşılmasının daha kullanışlı ve güçlü olacağını düşündüklerini kaydetti.








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