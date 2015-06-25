TWİTTER'DA 'HESABI ERKEK Mİ ÖDEMELİ?' TARTIŞMASI
Twitter'da bir kullanıcının 'Ticket'la sevgilisine yemek ısmarlayan erkek' profilini eleştirmesi üzerine tartışma bir anda 'erkeklerin hesap ödemesi'ne dönüştü. Şimdi ise sosyal medyada #Hesapödemiyoruz hashtag'iyle kampanya başlatıldı.
Twitter'da bir kullanıcının 'Ticket'la sevgilisine yemek ısmarlayan erkek' profilini eleştirmesi üzerine tartışma bir anda 'erkeklerin hesap ödemesi'ne dönüştü. Şimdi ise sosyal medyada #Hesapödemiyoruz hashtag'iyle kampanya başlatıldı.
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