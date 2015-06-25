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twitter'da 'hesabı erkek mi ödemeli?' tartışması

TWİTTER'DA 'HESABI ERKEK Mİ ÖDEMELİ?' TARTIŞMASI

Twitter'da bir kullanıcının 'Ticket'la sevgilisine yemek ısmarlayan erkek' profilini eleştirmesi üzerine tartışma bir anda 'erkeklerin hesap ödemesi'ne dönüştü. Şimdi ise sosyal medyada #Hesapödemiyoruz hashtag'iyle kampanya başlatıldı.

Tarih : 25 Haziran 2015, 13:33
Puan Ver : Twitter'da 'hesabı Erkek Mi Ödemeli?' Tartışması(6/10)5


Twitter'da bir kullanıcının 'Ticket'la sevgilisine yemek ısmarlayan erkek' profilini eleştirmesi üzerine tartışma bir anda 'erkeklerin hesap ödemesi'ne dönüştü. Şimdi ise sosyal medyada #Hesapödemiyoruz hashtag'iyle kampanya başlatıldı.








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