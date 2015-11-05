

Kullanıcılar daha önce diledikleri mesajı, altında bulunan yıldız ikonuna basarak "favoriler"i arasına ekleyebiliyordu.







Salı öğleden sonra uygulamaya sokulan değişikliğin ardından ise kullanıcılar artık mesajları "kalp" tuşuna basarak "beğeniler"i arasına ekleyebilecek.







Kullanıcıların mesajlarını en fazla 140 karakterle ifade edebildiği Twitter, yaptığı değişikliği basın açıklamasıyla da duyurdu:







"Umarız bu değişikliği beğenirsiniz" diye başlayan açıklamada, "yıldız" butonunun özellikle yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabileceği belirtildi.







Açıklama şöyle:







"Birçok şeyi beğenebilirsiniz, ancak her şey favoriniz olamaz. Kalp farklı dilleri, kültürleri ve saat dilimlerini aşan evrensel bir sembol. Kalp daha anlamlı ve insanları birbirine daha çok bağlıyor. Yaptığımız ön araştırmalarda da insanların kalp butonunu daha çok sevdiğini gördük."







Değişiklik Twitter'ın video paylaşma uygulaması Vine'da da hayata geçirildi.



