

Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Dünyanın en popüler mikro blog sitesine dünya çapında 5 dakika erişim sağlanamadı. Kullanıcılar Twitter'a erişmek istediğinde boş bir ekranla karşılaştı. Aynı sorun mobil uygulamalarda da yaşandı. Hem Android hem iOS platformunda Twitter'a girmek isteyenlerin zaman tünelini güncelleyemedi.







TweetDeck de gitti!







Twiiter'da yaşanan sorun TweetDeck'i de etkiledi. Twitter'da önceden yaşanan sorunlarda TweetDeck hala çalışmaya devam ediyordu. Fakat bu kez yaşanan sorunda TweetDeck ile de erişim sağlanamadı.







Yaşanan sorunun ardından Twitter'da çeviri yapma özelliği çalışmıyor. Bunun dışında Twitter'ın bazı özelliklerinin de henüz çalışmadığı belirtiliyor.







Önceki kesintilerle bağlantısı yok







İnternette son birkaç gündür erişim sıkıntısı ve hız problemi yaşanıyor. Türkiye'deki kullanıcılar, Cuma gününden bu yana WhatsApp, Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlara erişmekte zorluk yaşıyor. Twitter'da yaşanan bu sıkıntının Türkiye ile alakalı olmadığı ve dünya çapında yaşandığı ifade ediliyor.