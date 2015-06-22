TWİTTER'DA DİREKT MESAJLARIN İÇİNDE OLAN VİRÜSE DİKKAT
Twitter'da kullanıcıların takip ettiği kişilerden gelen direkt mesajların içinde yer alan virüs şimdiden binlerce kullanıcının cihazlarına bulaştı
Twitter'da kullanıcıların takip ettiği kişilerden gelen direkt mesajların içinde yer alan virüs şimdiden binlerce kullanıcının cihazlarına bulaştı
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