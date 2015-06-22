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twitter'da direkt mesajların içinde olan virüse dikkat

TWİTTER'DA DİREKT MESAJLARIN İÇİNDE OLAN VİRÜSE DİKKAT

Twitter'da kullanıcıların takip ettiği kişilerden gelen direkt mesajların içinde yer alan virüs şimdiden binlerce kullanıcının cihazlarına bulaştı

Tarih : 22 Haziran 2015, 11:52
Puan Ver : Twitter'da Direkt Mesajların İçinde Olan Virüse Dikkat(5/10)5


Twitter'da kullanıcıların takip ettiği kişilerden gelen direkt mesajların içinde yer alan virüs şimdiden binlerce kullanıcının cihazlarına bulaştı








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