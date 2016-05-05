

Anneler gününe sayılı günler kala bir firmanın yaptığı anket, magazin dünyasında sosyal medyayı en faal kullanan anneleri ortaya çıkardı.







Meryem Uzerli ve Demet Akalın isimlerinin zirvede olduğu anket sonuçlarını paylaşan Akalın, magazin dünyasında sosyal medyayı faal olarak kullanan diğer annelerin de adını ekleyerek onlara adeta bir saygı duruşunda bulundu.







Sosyal mecrayı en iyi şekilde değerlendiren anneleri seçmeye çalışan ankette Twitter'da en yıldız anne Demet Akalın olurken, İnstagram'da Meryem Uzerli birinci oldu.