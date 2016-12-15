TWİTTER'DA CANLI YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI
Dünyanın en büyük mikro blog sitesi Twitter üzerinden artık canlı yayın yapılabilecek. Son gelen güncelleme sonrası iOS ve Android platformlarında kullanıcılar canlı yayın paylaşabilecek.
Twitter beklenen özelliği sonunda yayınladı. Facebook ile birlikte sosyal medya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan Twitter, gözle görülür en büyük eksiği sayılabilecek olan canlı yayın özelliğini Periscope'un desteği altında kapatıyor.
Kullanım amacı ve deneyimi ile Facebook ile ciddi rekabet edebilecek olan canlı yayın özelliği artık Twitter üzerinde de kullanılabilecek. Son gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılar tweet atma tuşuna bastıklarında “canlı yayın" seçeneğine basarak, canlı yayını takipçileriyle paylaşabilecek. Twitter üzerinden yapılan canlı bir yayının izleyicileri, yorumla birlikte kalp göndererek yayıncıyla etkileşime geçebiliyorken içerisinde canlı yayın bulunan tweetler, retweet edilebilecek. Yaklaşık 3 yıllık bekleyişin ardından Twitter - Periscope birlikteliği ile canlı yayın özelliği Twitter'e gelmiş oldu.
kaynak:yenişafak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar