Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta açılış mücadelesinde Kasımpaşa, son şampiyon Beşiktaş'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

TWİTTER KULLANICISI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Twitter'da "ucbesikiofansif" rumuzlu bir kullanıcı, maçın başlamasına 15 dakika kala Twitter'dan, "Bol gollü bir maç geçecek.. skor Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş (Talisca,Babel,Neumayr,Trezeguet)" yorumunu yaptı. Karşılaşma 2-2 biterken, goller de kullanıcının tam dediği gibi çıktı. Kullanıcıyı takip eden etmeyen herkes, bu olaya çok şaşırdı.

Kaynak: haberinburada