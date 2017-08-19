TWİTTER'DA BİR KULLANICI, KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇININ 4 GOLÜNÜ DE BİLDİ
Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta açılış mücadelesinde Kasımpaşa, son şampiyon Beşiktaş'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
TWİTTER KULLANICISI HERKESİ ŞAŞIRTTI
Twitter'da "ucbesikiofansif" rumuzlu bir kullanıcı, maçın başlamasına 15 dakika kala Twitter'dan, "Bol gollü bir maç geçecek.. skor Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş (Talisca,Babel,Neumayr,Trezeguet)" yorumunu yaptı. Karşılaşma 2-2 biterken, goller de kullanıcının tam dediği gibi çıktı. Kullanıcıyı takip eden etmeyen herkes, bu olaya çok şaşırdı.
Kaynak: haberinburada
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