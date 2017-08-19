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TWİTTER'DA BİR KULLANICI, KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇININ 4 GOLÜNÜ DE BİLDİ


Twitter'da Bir Kullanıcı, Kasımpaşa-Beşiktaş Maçının 4 Golünü de Bildi
Tarih : 19 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Twitter'da Bir Kullanıcı, Kasımpaşa-Beşiktaş Maçının 4 Golünü De Bildi(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta açılış mücadelesinde Kasımpaşa, son şampiyon Beşiktaş'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

TWİTTER KULLANICISI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Twitter'da "ucbesikiofansif" rumuzlu bir kullanıcı, maçın başlamasına 15 dakika kala Twitter'dan, "Bol gollü bir maç geçecek.. skor Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş (Talisca,Babel,Neumayr,Trezeguet)" yorumunu yaptı. Karşılaşma 2-2 biterken, goller de kullanıcının tam dediği gibi çıktı. Kullanıcıyı takip eden etmeyen herkes, bu olaya çok şaşırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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