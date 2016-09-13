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twitter'da beklenen tarih 19 eylül

TWİTTER'DA BEKLENEN TARİH 19 EYLÜL

Sosyal ağ devlerinden Twitter'da artık 140 karakter sınırı genişliyor. 19 Eylül itibarıyla tweetlere eklenen fotoğraf, video ve linklerin karakter sınırından düşülmeyeceği açıklandı.

Tarih : 13 Eylül 2016, 15:28
Puan Ver : Twitter'da Beklenen Tarih 19 Eylül(5/10)3


Mikro blog sitesi Twitter'ın bu zamana kadar en çok eleştiri aldığı konuların başında 140 karakter sorunu geliyor. Bildiğimiz üzere sistemin kurucusu Jack Dorsey karakter sınırı için; “insanların kısa cümlelerle çok şey anlatarak, ifade kabiliyetinin gelişmesini desteklemek” ifadesini kullanmıştı ve sınırın kalkmayacağını ifade etmişti.Tabii 140 karakter sınırı demişken, bu karakter sayısı da sonuna kadar kullanılamıyor. Zira her eklenen fotoğraf, link vs. karakter sayısını azaltıyor (link 23, fotoğraf/video 24 karakter). Böylece kullanabileceğimiz 116/117 karakter kalıyor.



Geride bıraktığımız aylarda yaptığımız haberlerde bu durumun değişeceğinin sinyallerinin verildiğini ifade etmiştik. Nihayet konuyla ilgili gelişme yaşandı. The Verge'in haberine göre, 19 Eylül'den itibaren Twitter kullanıcıları 140 karakteri engelsiz bir şekilde kullanabilecek. Yani cuma günü itibarıyla tweetin içine eklenen link, fotoğraf, video vs. 140 karakter sınırını azaltmayacak.








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