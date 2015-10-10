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twitter'da beklenen o özellik rafa mı kaldırıldı?

TWİTTER'DA BEKLENEN O ÖZELLİK RAFA MI KALDIRILDI?

Bir süredir konuşulan Twitter'a düzenle seçeneği gelecek iddiasının mümkün olmadığı açıklandı.Twitter 'düzenle' seçeneğini erteledi. Twitter düzenleme seçeneği ile ilgili yaptığı çalışmaları rafa kaldırdığını duyurdu.Attığınız tweet'lerde imlaya ekstra dikkat etmeye devam etmekten başka çare yok.

Tarih : 10 Ekim 2015, 12:33
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Bir süredir konuşulan Twitter'a düzenle seçeneği gelecekiddiasının mümkün olmadığı açıklandı.Twitter 'düzenle' seçeneğini erteledi.Twitter düzenleme seçeneği ile ilgili yaptığı çalışmaları rafa kaldırdığını duyurdu.Attığınız tweet'lerde imlaya ekstra dikkat etmeye devam etmekten başka çare yok. Twitter'da attığınız tweeti sonradan düzeltme gibi bir seçeneğiniz yok. İşte bu yüzden Twitter'a 'düzenle' seçeneğinin yakın zamanda geleceği konuşuluyordu. Twitter 'düzenle' seçeneğini erteledi.

Twitter'ın düzenleme seçeneği ile ilgili yaptığı çalışma ertelendi. Twitter çalışanları bu konudaki girişimlerini erteleyerek başka projelere ağırlık mı verecek?



 Şirketin yöneticilerinden Kevin Weil, katıldığı birkonferansta, atılan tweet'leri sonradan değiştirmemize yarayacak edit özelliğini Twitter'a entegre etmenin kolay olmadığını söyledi. Twitter'a edit özelliğinin gelip gelmeyeceği soruları üzerine bunun teknik olarak zor olmadığı cevabını veren Kevin Weil, zorluğun daha sonra başkası tarafından paylaşılmış ya da başka bir konumda embed edilmiş bir tweet'in değiştirilmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Weil söylediklerinde haklı çünkü başka bir yerde bir makalenin içine gömülmüş bir tweet'in sonradan değiştirilmesi durumunda ortaya ciddi sorunlar çıkabilir.



 








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