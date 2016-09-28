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twitter'da 'beğenmedim' dönemi

TWİTTER'DA 'BEĞENMEDİM' DÖNEMİ

Twitter üzerinde artık beğenmediğiniz tweetleri işaretleyebileceksiniz. Bu yeni özellik şimdilik sadece iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

Tarih : 28 Eylül 2016, 16:44
Puan Ver : Twitter'da 'beğenmedim' Dönemi(0/10)



Twitter tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme platformun mobil uygulamasına "I don't like this Tweet" ("Bu Tweet'ten hoşlanmıyorum") adı verilen yeni bir geri bildirim aracı getiriyor.




Söz konusu yeni aracın kullanıcıların zaman çizgisinde gösterilen tweet'lerin niteliğine dair önemli bir geliştirme sağlaması bekleniyor.




Twitter'ın kullanıcılara daha da kişiselleştirilmiş tweet'ler sunma çabasının bir parçası olan bu yenilikle birlikte kullanıcılar daha az görmeyi tercih ettikleri içerik türlerini işaretleyebilecekler. Buna özel geliştirilen bir tuş da bu anlamda en etkili yol olarak görülüyor.









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