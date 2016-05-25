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twitter'da 140 karakter sınırı değişiyor

TWİTTER'DA 140 KARAKTER SINIRI DEĞİŞİYOR

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kullanıcıların karakter sınırlaması sorununun çözümü için gelecek aylarda yeni düzenlemeye gideceğini duyurdu.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 10:18
Puan Ver : Twitter'da 140 Karakter Sınırı Değişiyor(5/10)3


Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz hafta Twitter'ın 140 karakter sınırını esneteceğini duyurmuştuk. Beklenen gelişme geldi ve 140 karakter sınırında sonunda değişiklik yapıldı.Twitter üzerinden yapılan duyuruda, kullanıcıların Twitter'da mesaj göndermenin ötesinde birçok uygulamaya erişebildiği kaydedilerek, bunun karakter sıkıntısına yol açtığı belirtildi.



Bu sorunun ortadan kaldırılması için artık; mesajlara eklenen fotoğraf, video ve benzeri eklentiler ile hashtag ve yanıt mesajlarındaki isimler 140 karakterden düşmeyecek. Kullanıcıların daha önce gönderdikleri tweetleri de retweet etmelerine ve aynı tweetleri alıntı yapmalarına imkan verilecek.



Bu özelliklerle birlikte kullanıcılar, hiçbir eksilmeye maruz kalmadan 140 karakteri daha özgürce kullanabilecek.



Ayırca önceki tweetlerini retweet etme ve alıntılama imkanıyla kullanıcılara, "hakettiği değeri görememiş" paylaşımları yeniden gündeme getirme imkanı sunulacak.



Bu değişikliklerin hayata geçeceği tarih verilmezken, özellikle uygulama geliştiricilerin bu değişikliklere hazır olmasının kullanım kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.








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