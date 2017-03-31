Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

twitter'da 140 karakter sınırı arttı!

TWİTTER'DA 140 KARAKTER SINIRI ARTTI!

Twitter'ın kuruluşundan bu yana olan 140 karakter sınırı dün biraz daha genişletildi. Artık birine ya da bir gruba yanıt verdiğinizde “@” ile başlayan kullanıcı isimleri 140 karakterinizden düşülmeyecek.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:13
Puan Ver : Twitter'da 140 Karakter Sınırı Arttı!(10/10)9


Twitter'ın yeni hamlesi, özellikle birileriyle Twitter üzerinden sohbet ederken karakter sınırına tabi kalmamanızı sağlıyor. Son güncelleme ile birlikte Twitter'daki değişiklikler şöyle oldu:



Yanıt yazdığınız kişi; atacağınız tweet yazısının içinde değil üzerinde görünecek. Böylelikle sohbetlerinizde daha fazla karakter kullanabileceksiniz.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Twitter  Da  140  Karakter  Sınırı  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER