Dünya'nın en büyük sosyal ağlarından olan Twitter, yeni eklediği özellik ile kullanıcıların gözünü daha az yoracak. Android platformu için eklenen özellik ile birlikte ekran kararacak ve gece daha iyi bir Twitter deneyimi sağlanmış olacak. En azından amaçlanan bu.



Dünya'nın en büyük sosyal ağlarından olan Twitter, yeni eklediği özellik ile kullanıcıların gözünü daha az yoracak. Android platformu için eklenen özellik ile birlikte ekran kararacak ve gece daha iyi bir Twitter deneyimi sağlanmış olacak. En azından amaçlanan bu.



Pek çok firma kullanıcıların gece ekranlardan yansıyan yüksek ışık nedeniyle yaşadığı sorunun farkına vardı ve bunun için çalışmalar başlattı. Özellikle beyaz ağırlıklı tasarlanan arayüzler gecenin karanlığında çok parlama yaparak gözleri yoruyor. Göz yorulmasından mide bulantısına kadar giden bu sorunları çözmek için de ekranı mavi tonlara bürüyen uygulamalar türemiş durumda. Twitter ise bu konuya doğrudan el attı ve yaklaşık 2 aydır testlerini devam ettirdiği özelliği devreye aldı. ‘Night Mode' adını taşıyan özellik ile birlikte tek tuşa basarak tüm Twitter arayüzünü siyah tonlara bürüyebilmeniz mümkün.



Gece modunun aktif olması için sol taraftaki kullanıcı panelini çekmeniz ve ‘Gece Modu' seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde arka plan siyah oluyor ve yazılar beyaza bürünüyor. Bu sayede hem -amoled ekranlarda- güç tasarrufu sağlanmış oluyor hem de geceleri gözlerinizin yorulmasının önüne geçiliyor.



Gece modu özelliği şu an için sadece Twiiter Android uygulamasında mevcut. Site ve İOS uygulaması içinse ne zaman geleceği belli değil. Ek olarak Twitter'dan gelen açıklamaya göre gelen bir güncelleme ile bu özellik otomatik olarak aktif olacak hale getirilecekmiş. Otomatik hale gelmesiyle birlikte hava karardığında uygulama otomatik olarak gece modunu açacak ve kendisini siyah-beyaz tonlara bürüyecek.



Oldukça yararlı bir özellik olan gece modu özellikle Amoled ekrana sahip telefon kullananlar için daha avantajlı olacak. Çünkü Amoled ekranlar yapıları gereği siyah bir objeyi gösterirken ekranın o kısmına hiç güç vermiyor. Ve bu sayede hem gerçek siyahı yakalamış oluyor hem de güç tasarrufu sağlamış oluyor. Sadece Amoled ekranlı cihazlarda yaşanacak olan bu avantaj IPS ve LCD ekranlarda bulunmuyor.



Twitter'ın gece modunu getirmesinin ardından Facebook'un da buna yanıt verip vermeyeceği belirsiz. Kim bilir belki de Facebook'da bir sonrdaki güncellemede gece modu özelliğini kendi uygulamalarına getirir.



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