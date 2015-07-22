TWİTTER'A ERİŞİM YASAĞI GELDİ
Sosyal medya devi Twitter'a Türkiye'den erişimden sıkıntı yaşanıyor. Suruç görüntüleri nedeniyle yerel bir mahkemenin erişim yasağı aldığı iddia ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları ise 'Twitter kapatıldı mı?' ve 'Twitter'a yasak mı geldi' şeklinde Google'da aramalara başladı.
Saat 11.00'den itibaren cep telefonu operatörleri ve Uydunet üzerinden Twitter'a girmeye çalışanlar siteye erişim sağlayamıyor.
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