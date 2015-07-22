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TWİTTER'A ERİŞİM YASAĞI GELDİ


TWİTTER'A ERİŞİM YASAĞI GELDİ
Tarih : 22 Temmuz 2015, 11:51
Puan Ver : Twitter'a Erişim Yasağı Geldi(5/10)5


Sosyal medya devi Twitter'a Türkiye'den erişimden sıkıntı yaşanıyor. Suruç görüntüleri nedeniyle yerel bir mahkemenin erişim yasağı aldığı iddia ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları ise 'Twitter kapatıldı mı?' ve 'Twitter'a yasak mı geldi' şeklinde Google'da aramalara başladı.



Saat 11.00'den itibaren cep telefonu operatörleri ve Uydunet üzerinden Twitter'a girmeye çalışanlar siteye erişim sağlayamıyor.










Etiketler: Twitter  A  Erişim  Yasağı  Geldi    haber

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