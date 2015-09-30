140 karakterli gönderilen oluşan Twitter, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz test aşamasında olan özellik yayınlandığında kullanıcılar anket açabilecek ve takipçilerine sorular sorabilecek. Twitter anket özelliğinin detayları haberimizde.



140 karakterli gönderilen oluşan Twitter, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz test aşamasında olan özellik yayınlandığında kullanıcılar anket açabilecek ve takipçilerine sorular sorabilecek. Twitter anket özelliğinin detayları haberimizde.



Şu sıralar Twitter'da anlam veremediğiniz karakterlerden oluşan gönderiler görebilirsiniz. Çünkü Twitter yeni bir özelliğini deniyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik sayesinde kullanıcılar artık gönderilerine anket ekleyebilecek. Ancak bu özellik henüz test aşamasında olduğu için bu sürece dahil edilmeyen kullanıcılar bir anket görürse, anket yerine bazı anlamsız karakterler görebiliyor.



Aşağıda Twitter'ın yeni anket özelliğinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını görebilirsiniz. Ne yazık ki bu özelliğin de bazı kısıtlamaları var. Tıpkı 140 karakter limiti gibi anketlerde şimdilik en fazla 2 seçenek sunulması mümkün. Ayrıca anketler 24 saat süreyle açılabiliyor. Sürenin bitmesiyle otomatik olarak kapanıyor. Bu kısıtlamalar, özellik kullanıma açılınca devam edecek mi bilinmiyor.



Twitter'ın anket özelliği web ve mobil platformlarda desteklenecek ancak Tweetdeck gibi istemcilerde çalışmayacağı söyleniyor. Diğer yandan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz. Eğer onaylanmış bir Twitter hesabınız varsa ve test sürecine dahil edildiyseniz, bu özelliği kullanabilirsiniz. Son olarak Facebook'ta uzun süredir anket özelliği olduğunu hatırlatalım.



Apple iPhone 7 nasıl olacak?