Sahte haberler internetin en büyük problemi haline dönüştü. Facebook'ta yer alan sahte haberler nedeniyle ABD Başkanlık seçiminde sonuçların değiştiğine dair tartışmalar henüz sona ermemişken, şimdi de Twitter'daki sahte haber nedeniyle nükleer savaş felaketin eşiğinden döndü.



Sahte haberler internetin en büyük problemi haline dönüştü. Facebook'ta yer alan sahte haberler nedeniyle ABD Başkanlık seçiminde sonuçların değiştiğine dair tartışmalar henüz sona ermemişken, şimdi de Twitter'daki sahte haber nedeniyle nükleer savaş felaketin eşiğinden döndü.



Twitter yüzünden nükleer savaş çıkıyordu. Twitter'da paylaşılan bir makalede İsrail Savunma Bakanlı'ğının, Pakistan'a nükleer saldırı yapacağını yazması dikkatlerden kaçmadı. Pakistan'ın Suriye'ye asker göndermesi halinde İsrail'in Pakistan'ı nükleer silahlarla vuracağını açıklaması; Pakistan hükumetini de çileden çıkardı ve Pakistan yönetimi, İsrail'i nükleer silahla vurmaktan bahseden açıklamalar yapmaya başladı.



Ancak kısa sürede, tartışmanın kaynağı olan makalenin sahte olduğu, İsrail hükumetinin böyle bir açıklama yapmadığı anlaşıldı ve tansiyon düştü.



Yine de, sosyal medyadaki sahte haberlerin ne kadar etkili olabildiği ve herkesi nasıl yanıltabildiği konusunda çok ilginç bir örnek ortaya çıkmış oldu.



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