O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

twitter yanlışlıkla @ işaretini kaldırdı!

TWİTTER YANLIŞLIKLA @ İŞARETİNİ KALDIRDI!

Popüler sosyal Twitter, kendisiyle adeta özdeşleyen @ işaretini yanlışlıkla kaldırdı, sonra bu hatayı düzeltti.

Tarih : 13 Aralık 2016, 09:49
Puan Ver : Twitter Yanlışlıkla @ İşaretini Kaldırdı!(8/10)5


Popüler sosyal Twitter, kendisiyle adeta özdeşleyen @ işaretini yanlışlıkla kaldırdı, sonra bu hatayı düzeltti.



Geçtiğimiz gün Twitter kullanırken kısa süreliğine bir şeylerin tuhaf göründüğünü fark etmiş olabilirsiniz. iOS kullanıcılarının başına gelen bu aksaklık, aslında Twitter tarafından yapılan ufak bir hataydı. Sorun kısa sürede düzeltildi ve Twitter konu hakkında özür diledi.



Twitter neden @ işaretini kaldırdı?



Aslında oldukça az sayıda kullanıcı üzerinde gerçekleştirilmesi gereken bir test olarak @ işareti kaldırılacaktı. Ancak çok sayıda kullanıcı bu durumdan etkilendi. Twitter, yapılan hatanın sebebinin bir test olduğunu belirtti.



140 karakter sınırı ile zaman zaman eleştirilen Twitter, kişi etiketlemek (mention) için kullanılan @ işareti ve sonrasında gelen kullanıcı adının 140 karakteri etkilememesi için yapacağı testte ufak bir sorun yaşadı.



Söz konusu özellik kullanıma sunulursa, bundan sonra Twitter gönderilerindeki @kullanıcı_adı şeklindeki etiketlemeler artık 140 karakter sınırını etkilemeyecek. Ancak bu özelliği yanlışlıkla çok sayıda kullanıcı tarafından görülmesi aynı zamanda önemli geri bildirimler elde edilmesini sağladı.



Kullanıcılar bu özelliğe tepki verdi. Konu hakkında yapılan paylaşımlar bu özelliğin istenmeyen gönderilerin sayısını artıracağı yönünde oldu. Etiketleme işlemi karakter sınırını etkilemezse, SPAM olarak tanımlanan reklam ve rahatsız edici içeriklere onlarca farklı kullanıcı eklenebilecek. Dolayısıyla Twitter gelen tepkileri göz önüne alırsa, söz konusu özelliği uzun bir süre daha kullanıma sokmayacaktır.



PewDiePie kanalını kapattı mı?








Etiketler: Twitter  Yanlışlıkla  @  İşaretini  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER