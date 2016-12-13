

Popüler sosyal Twitter, kendisiyle adeta özdeşleyen @ işaretini yanlışlıkla kaldırdı, sonra bu hatayı düzeltti.



Geçtiğimiz gün Twitter kullanırken kısa süreliğine bir şeylerin tuhaf göründüğünü fark etmiş olabilirsiniz. iOS kullanıcılarının başına gelen bu aksaklık, aslında Twitter tarafından yapılan ufak bir hataydı. Sorun kısa sürede düzeltildi ve Twitter konu hakkında özür diledi.



Twitter neden @ işaretini kaldırdı?



Aslında oldukça az sayıda kullanıcı üzerinde gerçekleştirilmesi gereken bir test olarak @ işareti kaldırılacaktı. Ancak çok sayıda kullanıcı bu durumdan etkilendi. Twitter, yapılan hatanın sebebinin bir test olduğunu belirtti.



140 karakter sınırı ile zaman zaman eleştirilen Twitter, kişi etiketlemek (mention) için kullanılan @ işareti ve sonrasında gelen kullanıcı adının 140 karakteri etkilememesi için yapacağı testte ufak bir sorun yaşadı.



Söz konusu özellik kullanıma sunulursa, bundan sonra Twitter gönderilerindeki @kullanıcı_adı şeklindeki etiketlemeler artık 140 karakter sınırını etkilemeyecek. Ancak bu özelliği yanlışlıkla çok sayıda kullanıcı tarafından görülmesi aynı zamanda önemli geri bildirimler elde edilmesini sağladı.



Kullanıcılar bu özelliğe tepki verdi. Konu hakkında yapılan paylaşımlar bu özelliğin istenmeyen gönderilerin sayısını artıracağı yönünde oldu. Etiketleme işlemi karakter sınırını etkilemezse, SPAM olarak tanımlanan reklam ve rahatsız edici içeriklere onlarca farklı kullanıcı eklenebilecek. Dolayısıyla Twitter gelen tepkileri göz önüne alırsa, söz konusu özelliği uzun bir süre daha kullanıma sokmayacaktır.



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