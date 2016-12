Ankara'nın en merkezi yerinde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen hain saldırının ardından sosyal paylaşım sitelerine erişimde sorunlar yaşandığı belirtildi.







Ankara'daki terör saldırısının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerine erişimde sorun yaşanırken, kullanıcılar mevcut yavaşlığın Ankara'da meydana gelen saldırı ile ilgili olduğunu belirtiyor.







SEBEP TERÖR SALDIRILARI MI?







Ekşi Sözlük'te de konuyla ilgili açılan başlığın altına yorum yapan kullanıcılar, yaşanan her terör saldırısının ardından benzer yavaşlıkların yaşandığını ifade ederken, internet sitelerini yavaşlatabilmenin teknik olarak mümkün olduğu yorumları yapıldı.







'BANT GENİŞLİĞİ BİRKAÇ TUŞ İLE DARALTILABİLİR...'







Geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen Ankara'daki terör saldırsının ardından söz konusu kısıtlamalarla ilgili açıklama yapan Alternatif Bilişim Derneği Üyesi Barış Büyükakyol ise Türkiye'de Twitter ve Facebook gibi her internet sitesinin kullandığı bir bant genişliği olduğunu belirterek, “Bu bant genişliği birkaç tuşluk işlemle daraltılabilir. Bunu daraltırsanız, geçebilecek veri hacmi düşerek site yavaşlar. Buradaki daraltmaya da ‘throttling' işlemi denir. Yani Twitter'ın kendi ana sunucusuna giden otoyolun şeritleri kapatılıyor. Yoldan hızlı gidilmiyor” demişti.







Sosyal medya uzmanı ve bilişim avukatı Serhat Koç ise, sitelerin teknik olarak yavaşlatılabildiğini belirterek, “İnternet sağlayıcılarında, her siteye ait çok sayıda IP havuzu var. Bu havuzdaki IP'lerin bant genişliği düşürülebilir. Nedeni politik ya da ticari olabilir. Türkiye'de bu konuda yasal bir düzenleme yok. Yavaşlatma yapılan şirket bu konuda hakkını arayabilir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.