

Twitter'dan gönderiliyormuş edasıyla e-postalara gelen yeni bir spam e-posta tehlike saçıyor.



Twitter'dan gelmiş gibi görünen e-postada hesabınız üzerine sıkça şikâyet alındığı ve hesabınızın aktive edilmesi gerektiği söyleniyor ve bir linke tıklanması isteniyor.



Ancak o link tam anlamıyla bir virüs yuvası. Daha önce PTT, Tutkcell, TTNET ve hatta Türk Telekom'un adını kullanarak kullanıcılara sahte e-posta gönderen hacker'lar bu kez de Twitter'ın ismine kancayı taktı.



Twitter'dan geldiği gibi görülen e-posta'da şu satırlar yazıyor: “Twitter ekibimiz tarafından; Twitter adresinize çok fazla şikâyet olduğunu tespit ettik eğer akivasyon linkinden hesabınızı aktif etmez iseniz hesabınız bir ay sonra kapatılacaktır! Buraya Tıklayarak Aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz” Elbette bu mail doğru değil; Twitter'dan da bu yönde bir e-posta hiçbir şekilde kullanıcıya gönderilmiyor. Dolayısıyla verilen link'e asla tıklamamanız ve söz konusu maili hemen silmeniz gerekiyor.