O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

twitter tuzağına dikkat edin!

TWİTTER TUZAĞINA DİKKAT EDİN!

Twitter'dan gönderiliyormuş edasıyla e-postalara gelen yeni bir spam e-posta tehlike saçıyor.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:21
Puan Ver : Twitter Tuzağına Dikkat Edin!(8/10)6


Twitter'dan gönderiliyormuş edasıyla e-postalara gelen yeni bir spam e-posta tehlike saçıyor.



Twitter'dan gelmiş gibi görünen e-postada hesabınız üzerine sıkça şikâyet alındığı ve hesabınızın aktive edilmesi gerektiği söyleniyor ve bir linke tıklanması isteniyor.



Ancak o link tam anlamıyla bir virüs yuvası. Daha önce PTT, Tutkcell, TTNET ve hatta Türk Telekom'un adını kullanarak kullanıcılara sahte e-posta gönderen hacker'lar bu kez de Twitter'ın ismine kancayı taktı.



Twitter'dan geldiği gibi görülen e-posta'da şu satırlar yazıyor: “Twitter ekibimiz tarafından; Twitter adresinize çok fazla şikâyet olduğunu tespit ettik eğer akivasyon linkinden hesabınızı aktif etmez iseniz hesabınız bir ay sonra kapatılacaktır! Buraya Tıklayarak Aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz” Elbette bu mail doğru değil; Twitter'dan da bu yönde bir e-posta hiçbir şekilde kullanıcıya gönderilmiyor. Dolayısıyla verilen link'e asla tıklamamanız ve söz konusu maili hemen silmeniz gerekiyor.








Etiketler: Twitter  Tuzağına  Dikkat  Edin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER