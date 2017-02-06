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twitter , trump'a karşı 1,6 milyon dolar bağışladı

TWİTTER , TRUMP'A KARŞI 1,6 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Göçmenlere karşı tutumuyla ABD teknoloji şirketlerinden büyük tepki alan Trump'a karşı, Twitter ‘dan sembolik bir eylem geldi.

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:41
Puan Ver : Twitter , Trump'a Karşı 1,6 Milyon Dolar Bağışladı(9/10)10


Göçmenlere karşı tutumuyla ABD teknoloji şirketlerinden büyük tepki alan Trump'a karşı, Twitter ‘dan sembolik bir eylem geldi.



Geçtiğimiz hafta Google'ın kurucusu ve patronu, Rus göçmeni Sergey Brin, Trump karşıtı protestolara bizzat katılıp slogan atarken görünmesine rağmen medyaya tepkisinin “kişisel” olduğunu vurgulamıştı. Twitter'ın sıradışı patronu Jack Dorsey, Trump'a meydan okurcasına, şirketi adına ABD'nin göçmen haklarını savunan sivil toplum kuruluşu ACLU'ya, 1,6 milyon dolar bağış yaptı.



Şirket, 1,6 milyon dolar bağışı, çalışanlardan ve yöneticilerden topladı. Şirket çalışanları kendi aralarında 533 bin dolarlık fon toplarken, Jack Dorsey ve diğer yöneticilerin yaptığı bağışla yardım fonu toplamda 1,6 milyon dolara ulaştı.



Jack Dorsey de yaptığı açıklamada, “Biz göçmenlerin bu ülkeye kazandırdıklarını unutmuyoruz,” ifadesini kullandı.



Twitter'ın ardından Lyft de ACLU'ya 1 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı. Apple CEO'su Tim Cook ve Amazon CEO'su Jeff Bezos da;bu yasa nedeniyle zarar gören çalışanları adına Trump'a karşı yasal savaş vereceklerinin altını çizmişti.



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Etiketler: Twitter    Trump  A  Karşı  16  Milyon  Dolar  Bağışladı    haber

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