

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, geçen yılın ortasından bugüne kadar, terör aktivitelerini destekleyen veya tehdit edici unsurlar içeren 125 binden fazla hesabın askıya alındığı belirtildi.







Twitter'ın terörizmi desteklemek için kullanılmasının kınandığı açıklamada, sosyal paylaşım sitesinin sunduğu hizmetlerden şiddet ve korku salmak için faydalanılamayacağı bildirildi.