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twitter terörle ilgili 125 bin hesabı askıya aldı

TWİTTER TERÖRLE İLGİLİ 125 BİN HESABI ASKIYA ALDI

Sosyal Medya devi Twitter, terörizmle ilişkili 125 bin hesabı askıya aldığını duyurdu.

Tarih : 06 Şubat 2016, 09:42
Puan Ver : Twitter Terörle İlgili 125 Bin Hesabı Askıya Aldı(9/10)7


Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, geçen yılın ortasından bugüne kadar, terör aktivitelerini destekleyen veya tehdit edici unsurlar içeren 125 binden fazla hesabın askıya alındığı belirtildi.



Twitter'ın terörizmi desteklemek için kullanılmasının kınandığı açıklamada, sosyal paylaşım sitesinin sunduğu hizmetlerden şiddet ve korku salmak için faydalanılamayacağı bildirildi.








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