TWİTTER TASARIM DEĞİŞTİRDİ BAKIN YENİ HALİ NEYE BENZEDİ?
Sosyal ağ iOS, Android ve web kullanıcıları için arayüzünü yeniledi
Güncelleme Twitter zaman akışındaki kare profil resimlerini yuvarlağa çevirirken, alttaki araç çubuğunu da dört temel simgeye indirgedi.Profil sekmesinde Android tarzı bir menü geldi. Bu, özellikle iPhone kullanıcıları için bir ilk.
Yeni görünüm, Instagram'ın geçen yılki güncellemesini andırırken, Twitter'ın alametifarikası denebilecek mavi-beyaz tasarımının yoğunluğunu azaltırken daha monokrom ve simge bazlı bir tasarıma geçildiği görülüyor.
Ayrıca, tweet'lerin etkileşim düğmelerinde de değişiklikler var. 'Yanıtla' simgesi ok yerine yorum bulutuna dönüşmüş. Twitter, bu değişikliğin sebebini, yeni kullanıcıların ok simgesini silme işlemiyle karıştırmaları olarak gösteriyor.Mobil uygulamalarda, beğeni, yanıt ve yeniden tweet sayıları gerçek zamanlı olarak tweet'lerin altında görülebiliyor. Böylece bir tweet popüler olursa, bunu ayrı bir ekrana geçmeden anında görebilirsiniz.
kaynak:habertürk
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