

Twitter, müzik paylaşım servisi SoundCloud'a 70 milyon dolar yatırarak müzik servisine ortak oldu. Sosyal medya servisi, ortaklığın detayları ve yatırım miktarı hakkında resmi açıklama yapmamış olsa da, şirketten sızan bilgiler Jack Dorsey'in SoundCloud'a 70 milyon dolar yatırdığını söylüyor.



Sosyal medya servisinin bu yeni hamlesi, müzisyenlerin Twitter'da daha etkili olmasını ve daha fazla müzik severin Twitter'a akmasını sağlayacak.



Twitter'da ünlü müzisyenler büyük ilgi topluyor, sosyal medya servisini konser duyuruları veya yeni parçalarının tanıtımı için kullanıyorlar. Twitter'ın en çok takip edilen kullanıcıları da yine ünlü müzisyenlerden oluşuyor.



SoundCloud da kendi mobil servisi Go ile çok sayıda yeni kullanıcı ve önemli gelir beklentisi içindeyken Twitter'ı bu yeni servisini öne çıkarmak için kullanacak.



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