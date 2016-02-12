

Para kazanmak için yeni seçenekler geliştirmeye çalışan Twitter, klasik bir yöntemi denemeye karar verdi.



Buna göre, aynı haber sitelerinde veya benzer içerik servislerinde, hatta YouTube üzerinde gördüğümüz gibi, Twitter kullanıcıları artık haber akışı sayfalarının en üstünde her gün yeni bir video reklam görecekler.



First View isimli bu yeni reklam bölümü, PC veya mobil cihazdan Twitter uygulamasına giren tüm kullanıcılara görünecek. Reklam verenler ise bu reklam alanını 24 saatliğine satın almak için açık arttırmaya girecek. Twitter, günlük aktif kullanıcı sayısını açıklamıyor ancak servsin aktif aylık kullanıcı sayısı 320 milyon kişi düzeyinde.



Yeni özellik öncelikle ABD'de geçerli olacak ancak Twitter'ın sistemi oturtmasıyla birlikte tüm ülkelerde Firs View reklam alanını gösterime açması bekleniyor. Böylece reklam verenler ülkeler bazında reklam alanlarını satın alarak bu bölgelerden bağlana herkese videolarını izletebilecek.



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