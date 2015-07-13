Twitter, kendi servisinin pornografik materyalin dağıtımı amacıyla kullanılmaması için yeni bir önlem alıyor.



Twitter, kendi servisinin pornografik materyalin dağıtımı amacıyla kullanılmaması için yeni bir önlem alıyor.



Twitter artık özel bir robotla, veri tabanını sürekli tarayarak, pornografik olduğu tespit edilen görsel materyali otomatik olarak tespit edecek ve silecek.



Mikro blog sitesindeki pornografi problemi uzun zamandır devam ediyor ve bu içerik türü, reklam verenleri ürkütüyor. Çok sayıda kullanıcı, pornografik materyal paylaşırken, fuhuş sektöründe çalışan kadın ve erkekler de müşteri bulmak için, yine pornografik fotoğraflar ve videolarla, Twitter'da hesaplar açıyorlar. Bu tür içerikler genellikle şikayet sayesinde fark edilip kapatılıyor ancak “alan memnun-veren memnun” durumlarında, şikayetlerin oluşması uzun zaman alabiliyor. Üstelik pornografik materyal paylaşanlar, derhal yeni hesaplar açarak işlerine devam edebiliyorlar.



Twitter'ın yeni robotu, artık pornografik materyali sisteme eklendiği ancak tespit edecek. Böylece sitedeki pornografi problemi, ilk elden hızla çözülmüş olacak.



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