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twitter, periscope canlı yayın düğmesini yayına aldı

TWİTTER, PERİSCOPE CANLI YAYIN DÜĞMESİNİ YAYINA ALDI

Mikroblog servisi Twitter, daha önce verdiği sözü tuttu ve Periscope'da canlı yayın yapmak isteyen Twitter kullanıcıları için iOS ve Android uygulamalarından Periscope canlı yayını başlatmak için özel bir düğmeyi yayına aldı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 14:57
Puan Ver : Twitter, Periscope Canlı Yayın Düğmesini Yayına Aldı(7/10)4


Mikroblog servisi Twitter, daha önce verdiği sözü tuttu ve Periscope'da canlı yayın yapmak isteyen Twitter kullanıcıları için iOS ve Android uygulamalarından Periscope canlı yayını başlatmak için özel bir düğmeyi yayına aldı.



Yeni bir tweet yazmak için metin utusunu açan kullanıcılar seçenekler arasında Periscope canlı yayın düğmesini de bulabilecekler. Böylece kullanıcı Periscope sisteminde başlattığı canlı yayını doğrudan Twitter hesabı üzerindeki takipçileriyle paylaşmış olacak.



Twitter'ın yeni seçeneği aslında deneyimli Periscope kullanıcıların yönelik değil de yeni başlayanlara yönelik olarak Periscope'a alışmalarını sağlayacak bir hamle olarak görülüyor. Periscope'un da sahibi olan Twitter için mobil canlı yayın uygulaması, video yayınlarının sosyal medyada hızla yükseldiği yeni dönemde kritik bir önem taşıyor.



Twitter'ın resmen duyurduğu yeni uygulamanın mobil cihazlarda çalışabilmesi için mobil uygulamayı güncellemek veya yeniden yüklemek gerekiyor.



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