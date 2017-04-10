Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

twitter otomatik gece modu test ediliyor

TWİTTER OTOMATİK GECE MODU TEST EDİLİYOR

Sosyal medyanın güçlü temsilcilerinden Twitter, yeni özelliği üzerinde çalışıyor. Sitenin otomatik gece modu test ediliyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:20
Puan Ver : Twitter Otomatik Gece Modu Test Ediliyor(9/10)7


Sosyal medyanın güçlü temsilcilerinden Twitter, yeni özelliği üzerinde çalışıyor. Sitenin otomatik gece modu test ediliyor.



Akıllı telefonlar ve tabletler hayatımıza girip, önemli yer kaplamaya başladığından beri yataklarımıza da bu cihazlarla giriyor ve uyuyana kadar sanal dünyayı takip etmeyi sürdürüyoruz. Hâl böyle olunca da gözlerimiz yoruluyor. Bazı sitelerin gece modları var ve bu modları seçtiğinizde siteler koyu renkli temalara geçiş yaparak ışık miktarını önemli ölçüde kesiyor. Şimdi de Twittermobiluygulamasıiçin bu uygulamaya geçiş yapmaya hazırlanıyor. Twitterotomatik gece modutest edilmeye başlandı.



Twitterotomatik gece modu seçilmiş bir grup kullanıcı için kullanıma sunuldu. Bu kullanıcılar uygulama içinde beliren bir popuppencereden otomatik gece modunu kurabiliyor. Kullanıcılar bu seçeneğe evet dediği anda, uygulama bulunduğu bölgenin saatine göre akşamüstü otomatik olarak gece moduna geçiyor. Bu özellik, firmanın geçen yıl hayata geçirdiği karanlık temanın bir uzantısı olarak geliyor.



Twitter, şu anda bu özelliği test ediyor. Her şey yolunda giderse yakın gelecekte güncelleme ile otomatik gece modunun Twitter uygulamasını kullanan herkese gelmesi bekleniyor.



Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus yakında Türk Telekom mağazalarında








Etiketler: Twitter  Otomatik  Gece  Modu  Test  Ediliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER