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twitter, niye yahoo'yu ciddiye almadı?

TWİTTER, NİYE YAHOO'YU CİDDİYE ALMADI?

Dünyaca ünlü sosyal medya servisi Twitter, Yahoo'nun ortaklık önerisine pek de sıcak bakmadı. Sosyal medya servisinin ret nedenleri, Yahoo'nun içini karartacak bölümler içeriyor.

Tarih : 06 Haziran 2016, 09:29
Puan Ver : Twitter, Niye Yahoo'yu Ciddiye Almadı?(10/10)9


Yahoo İcra Kurulu Başkanı Marissa Mayer ve Twitter üst düzey yöneticileri, birkaç hafta önce bir araya gelerek iki şirketin birleşmesi ve etkinliği artırması yönünde görüşmeler yürüttü. Ne var ki; New York Post'un haberine göre Twitter üst düzey yönetimi, söz konusu anlaşmayı kabul etmedi ve geçtiğimiz gün itibariyle, tüm mutabakatları sonlandırdı.



Yahoo, 2015 yılının Kasım ayında, Çinli internet alışveriş sitesi Alibaba.com'un yüzde 15.4'lük hissesini satın almıştı. Söz konusu anlaşmanın bedeli ise resmen açıklanmamıştı.

Yahoo'nun değeri, an itibariyle 4 ile 8 milyar dolar civarında.

Twitter'ın ise, sadece 2016'nın ilk çeyreği itibariyle 3.5 ie 5 milyar dolar arasında nakit kaynağı bulunuyor.



Twitter'ın, Yahoo'nun teklifini reddetmesinin ardında bu da bulunuyor. Zira şirket, neden tüm mali değeri, kendisinin nakit kaynağından biraz fazla olan Yahoo ile birleşmek istesin ki?

Yahoo için daha küçük düşürücü olan kısımsa, Yahoo'nun görüşmelere Yönetim Kurulu Başkanı nezdinde katılırken, Twitter İcra Kurulu Başkanı  Jack Dorsey'in kendini göstermeyip, kurmaylarını göndermesi oldu.



New York Post gazetesindeki yorumcular, durumu şöyle özetliyor: “Bir taraf, anlaşma için her türlü kaynağını seferber ederken, diğer tarafın bir numaralı ismi ortalarda yok. Bu tür görüşmelerin ciddiyeti ne seviyedeydi? Böyle bir anlaşmanın gerçekleşme ihtimali ne olabilirdi ki?”

Yahoo 2015yılında 4<75 milyar dolar zarar etmesine karşın; Verizon ile ortaklık kurmaya çabalıyor. Ne var ki, 2015 yılında 33 milyar dolar kar elde eden Verizon'un, bu tür bir anlaşmaya olumlu bakacağı yönünde ciddi şüpheler mevcut.








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