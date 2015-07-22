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TWİTTER NEDEN KAPATILDI? İŞTE NEDENİ


TWİTTER NEDEN KAPATILDI? İŞTE NEDENİ
Tarih : 22 Temmuz 2015, 13:56
Puan Ver : Twitter Neden Kapatıldı? İşte Nedeni(10/10)7


Twitter neden kapatıldı? Twitter yasaklandı mı? Sosyal medya kullanıcıları, şu an en çok bu iki sorunun cevabını merak ediyor. Suruç'taki patlama sonrası Suruç Sulh Ceza Hakimliği, aldığı yayın yasağı sonrasında Twitter'a erişim yasağı geldi. Reuters'a göre ise Twitter yönetimi yasak kararının ardından mahkeme kararına uyarak içerikleri kaldırmaya başladı. Yasağın ilerleyen saatlerde kalkması bekleniyor.



Saat 11.00'den itibaren cep telefonu operatörleri ve Uydunet üzerinden Twitter'a girmeye çalışanlar siteye erişim sağlayamıyor.



Edinilen bilgiye göre dün Suruç'taki patlama anı görüntülerine ilişkin olarak mahkeme hem görsel basın hem de sosyal medyaya yayın yasağı getirdi. Karar dün itibariyle taraflara iletildi.



Anadolu Ajansı'na göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine terör saldırısına ilişkin görüntülere yayın yasağı getiren Suruç Sulh Ceza Hakimliği, sosyal paylaşım sitelerinden içerikler ile yasa dışı kitlesel eylem çağrılarına ilişkin paylaşımların çıkarılmasına karar verdi.








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