Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

twitter lite duyuruldu

TWİTTER LİTE DUYURULDU

Yavaş ve kısıtlı mobil bağlantılarda daha hızlı kullanım ve daha az veri harcaması sunan Twitter Lite duyuruldu. İşte konuyla ilgili detaylar.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:55
Puan Ver : Twitter Lite Duyuruldu(10/10)9


Yavaş ve kısıtlı mobil bağlantılarda daha hızlı kullanım ve daha az veri harcaması sunan Twitter Lite duyuruldu. İşte konuyla ilgili detaylar.



Sosyal medya kullanıyorsanız, şüphesiz ki kullanımınızın büyük bir bölümünü mobil oluşturuyor olabilir. Popüler sosyal medya platformları da mobil kullanımda kullanıcı dostu çözümler sunuyor. Bunlardan birisi de uygulamaların litedenilen, basitleştirilmiş ve az veri harcayan sürümleri. Facebook, geçtiğimiz yıllarda Litesürümünü çıkarmıştı. Şimdi de bir başka sosyal medya devi Twitter, bu özelliğini kullanıma sundu. Twitter Lite duyuruldu.





Twitter Lite,ayrıca çıkarılmış bir uygulama değil. Twitter'ınmobil sitesine eklenmiş bir Özellik. Lite'ninen büyük özelliği veri kullanımını %70'ekadar düşüren veri koruma modu. Böylelikle internetin yavaş ya da kısıtlı olduğu durumlarda veri tasarrufu sağlanıyor.



Twitter konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. O açıklamada şu sözlere yer verildi. “Bugün, veri kullanımını en aza indirgeyen, yavaş bağlantılarda daha hızlı yüklenen, cihazınızda 1 MB‘den daha az alan kaplayan yeni bir mobil internet deneyimi olan Twitter Lite'yi kullanıma sunuyoruz. Uygulamayı hız için optimize ettik, Twitter genelinde%30‘a varan daha hızlı başlatma süreleri sağladık.”



Twitter, geçtiğimiz günlerde otomatik gece modunu test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde uygulama, bulunduğu bölgenin saatine göre otomatik olarak gece moduna geçecek.



Xiaomi Mi Max 2 özellikleri ortaya çıktı!








Etiketler: Twitter  Lite  Duyuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER