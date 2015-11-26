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twitter kullanıcıları o linklere pür dikkat!

TWİTTER KULLANICILARI O LİNKLERE PÜR DİKKAT!

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'da sahte mesaj yağmuruna dikkat! Twitter hesaplarına DM yoluyla gelen virüslü mesajlar kullanıcılara Twitter'dan gelmiş gibi görünerek hesapların şifrelerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:34
Puan Ver : Twitter Kullanıcıları O Linklere Pür Dikkat!(6/10)5


Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'da sahte mesajyağmuruna dikkat! Twitter hesaplarına DM yoluyla gelen virüslü mesajlarkullanıcılara Twitter'dan gelmiş gibi görünerek hesapların şifrelerini elegeçirmeyi hedefliyor. Twitter'dan sahte virüslü mesajlar can yakıyor! Sosyalmedyadan gelen büyük tehlike! Milyonlarca kişiye sahte virüslü mesajlarlafarklı yerlere yönlendirerek bilgi çalmaya, hesap çalmaya çalışıyorlar. Sosyalmedyanın Sosyal korsanları hesapları ele geçirmek için sahte mesaj yollayıplinke tıklandıktan sonra tehlike başlamış oluyor.



Twitter hesaplarına DM yoluyla gelen virüslü mesajlarkullanıcılara Twitter'dan gelmiş gibi görünerek hesapların şifrelerini elegeçirmeyi hedefliyor.



Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'da sahmet mesajyağmuruna dikkat! Twitter hesaplarına DM yoluyla gelen virüslü mesajlarkullanıcılara Twitter'dan gelmiş gibi görünerek hesapların şifrelerini elegeçirmeyi hedefliyor. Milyonlarca hesaba peşpeşe gönderilen sahte mesajlardakilinke kesinlikle tıklanmaması gerekiyor.



Twitter'da son günlerde oldukça hızlı bir şekilde yayılanbir mesaj kullanıcıları tehlikeye atıyor. DM yoluyla hesaplara gönderilen vekendine Security Turkey adını veren sahte hesaplardan kullanıcıya gelen mesajise şöyle;



“Hesabın Twitter‘a ait olmayan bir internet sitesi veyahizmeti tarafından ele geçirilmiş olabilir. Şimdilik hesabını güvenlitutabilmek amacıyla kilitledik. Size özel oluşturulan bağlantıdan yeniden girişyaparak hesabını güvene almalısın.”



 Mesajı gönderen demesajın kendisi de sahte olduğundan hiçbir şeklide verilen bağlantı adresinetıklamamak ve söz konusu mesajı hemen silmek gerekiyor. Twitter'dan gelmiş giigörünen bu sahte mesajların ortak özelliği hesabınızın tehlikede olduğunusöylemeleri ve sizi mutlaka bitly veya uzantılı kısaltılmış linkleraracılığıyla olası virüslerin bulunduğu adreslere tıklatmak.








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