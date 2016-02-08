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twitter, ışid'le bağlantılı hesapları temizliyor

TWİTTER, IŞİD'LE BAĞLANTILI HESAPLARI TEMİZLİYOR

IŞİD'e propaganda yapabileceği bir platform sunmakla suçlanan Twitter, terör örgütüyle ilgili hesapları temizlemeye başladı. Şimdiden birçok hesap kapatılmış durumda.

Tarih : 08 Şubat 2016, 09:25
Puan Ver : Twitter, Işid'le Bağlantılı Hesapları Temizliyor(10/10)7


IŞİD'e propaganda yapabileceği bir platform sunmakla suçlanan Twitter, terör örgütüyle ilgili hesapları temizlemeye başladı. Şimdiden birçok hesap kapatılmış durumda.



Dünyanın en popüler sosyal medya araçlarından biri olan Twitter, son dönemde IŞiD'e serbestçe propaganda yapabilecekleri bir platform sunmakla suçlanıyordu. Öyleki geçtiğimiz aylarda terör örgütü tarafından öldürülen bir Amerikalının eşi şirkete dava bile açtı. Adının sürekli olarak bir terör örgütüyle birlikte anılmasını istemeyen sosyal medya devi, bu konuda önemli adımlar atmaya başlayacak.



Hem kullanıcılardan hem de hükümetten gelen baskı karşısında ciddi yaptırımlara giden Twitter, 2015'in ortasından bu yana IŞİD'le bağlantılı 125 bin hesabı kapattıklarını açıkladı. Şirket ayrıca bu tür hesapları tespit etmek için oluşturduğu ekibi de güçlendirdiğini duyurdu. Bu hesapları bulmakla görevli ekipteki çalışanlarının sayısı neredeyse iki katına çıkarılmış durumda. Twitter'ın bu açıklamasının eleştirileri susturmaya yetip yetmeyeceği şimdilik bilinmiyor.



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