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Twitter Harekete Geçti! Yalan Haber Yayan Botlar Engellenecek
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Twitter harekete geçti! Yalan haber yayan botlar engellenecek

TWİTTER HAREKETE GEÇTİ! YALAN HABER YAYAN BOTLAR ENGELLENECEK

Twitter, bot'ların yalan haber yaymak için kullandıkları yöntemleri engelleyecek önemli bir yeniliği sosyal ağında devreye soktu.

Tarih : 22 Şubat 2018, 15:10
Puan Ver : Twitter Harekete Geçti! Yalan Haber Yayan Botlar Engellenecek(9/10)5

Rusya'yla bağlantısı olduğu iddia edilen Twitter bot'larının yalan haberler yaymak ve gündem yaratmak için aynı tweet'leri paylaştığı biliniyor. Sosyal ağ, yeni düzenlemesiyle yalan haberlerin yayılma hızını yavaşlatabileceğini ve kontrol altına alabileceğini umuyor.

BEĞENME VE RETWEET İŞLEMLERİ YAPMALARINA DA İZİN VERMEYECEK

San Francisco merkezli sosyal ağ ayrıca kullanıcılarının üçüncü taraf yazılımlar kullanarak tweet beğenme ve retweet işlemleri yapmalarına da izin verilmeyeceğini ekledi.

Twitter ve diğer sosyal ağlar, Batılı hükümetler tarafından yalan haberlerin yayılması ve yabancı propagandasına alet olmakla suçlanıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimi'nde had safhaya ulaşan yalan haberler, sosyal ağları bu konuda önleyici adımlar atmaya zorlamıştı.

Twitter Politikalar Ekibi'nden Yoel Roth, sosyal ağdaki yeni kısıtlamaların "bilgi kalitesini" artırmaya yönelik olduğunu söyledi. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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