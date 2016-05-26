O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

twitter gece modu özelliği test ediliyor!

TWİTTER GECE MODU ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR!

Twitter gece modu özelliği ile ilgili bazı ekran görüntüleri basına sızdı. İddiaya göre söz konusu özelliğin testlerine başlandı. İşte o ekran görüntüleri.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 10:09
Puan Ver : Twitter Gece Modu Özelliği Test Ediliyor!(7/10)4


Twitter gece modu özelliği ile ilgili bazı ekran görüntüleri basına sızdı. İddiaya göre söz konusu özelliğin testlerine başlandı. İşte o ekran görüntüleri.



Gece modu özellikleri son zamanlarda Android tarafında gündeme gelmeye başladı. Android'in kendi içerisine de ekleneceği konuşulan bu özellik, Twitter tarafından da kullanılabilir. Twitter'ın Android için alpha versiyonunda özelliğin izlerine rastlandı. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.



Twitter gece modu özelliğİ!



Apple tarafından başlatılan (Night Shift) gece modu türündeki özellikler üçüncü parti uygulamalara da yansımaya başladı. Kullanıcılara daha rahat bir okuma deneyimi sunmak ve gözü daha az yormak için Twitter kolları sıvamış görünüyor.



Söz konusu özelliğin Android N ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Twitter, Android için büyük bir güncelleme hazırlıyor. Yeni katlanabilir (hamburger) menü, pencere şeklinde açılan menü ve gece modu özelliği beklenenler arasında.



9to5Google isimli sitede yayınlanan haber ve ekran görüntüsüne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Twitter gece modu özelliği ile uygulamanın arka planı koyu bir renk ile geliyor. Yazılar, yanıtlama, retweet, beğenme ve direkt mesaj fonksiyonlarının renkleri koyu arka plan üzerinde görülebilmesi için açık renk olacak. Bu sayede karanlık ortamlarda daha rahat bir görsellik sunulacak.



Android N animasyonlarına yakından bakın! – Video








Etiketler: Twitter  Gece  Modu  Özelliği  Test  Ediliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER