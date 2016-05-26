Twitter gece modu özelliği ile ilgili bazı ekran görüntüleri basına sızdı. İddiaya göre söz konusu özelliğin testlerine başlandı. İşte o ekran görüntüleri.



Twitter gece modu özelliği ile ilgili bazı ekran görüntüleri basına sızdı. İddiaya göre söz konusu özelliğin testlerine başlandı. İşte o ekran görüntüleri.



Gece modu özellikleri son zamanlarda Android tarafında gündeme gelmeye başladı. Android'in kendi içerisine de ekleneceği konuşulan bu özellik, Twitter tarafından da kullanılabilir. Twitter'ın Android için alpha versiyonunda özelliğin izlerine rastlandı. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.



Twitter gece modu özelliğİ!



Apple tarafından başlatılan (Night Shift) gece modu türündeki özellikler üçüncü parti uygulamalara da yansımaya başladı. Kullanıcılara daha rahat bir okuma deneyimi sunmak ve gözü daha az yormak için Twitter kolları sıvamış görünüyor.



Söz konusu özelliğin Android N ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Twitter, Android için büyük bir güncelleme hazırlıyor. Yeni katlanabilir (hamburger) menü, pencere şeklinde açılan menü ve gece modu özelliği beklenenler arasında.



9to5Google isimli sitede yayınlanan haber ve ekran görüntüsüne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Twitter gece modu özelliği ile uygulamanın arka planı koyu bir renk ile geliyor. Yazılar, yanıtlama, retweet, beğenme ve direkt mesaj fonksiyonlarının renkleri koyu arka plan üzerinde görülebilmesi için açık renk olacak. Bu sayede karanlık ortamlarda daha rahat bir görsellik sunulacak.



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