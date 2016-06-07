Twitter, Dünya üzerinde en çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformlarından birisi. Hatta artık sosyal medya platformundan çok bir iletişim aracı olarak dahi kullanılıyor.



Twitter, Dünya üzerinde en çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformlarından birisi. Hatta artık sosyal medya platformundan çok bir iletişim aracı olarak dahi kullanılıyor. Hal böyle olunca da milyarlarca kullanıcının yer aldığı bu platformda ünlü olmak, fenomen olarak anılmak da beraberinde bir çok şey kazanım getiriyor.



Peki, ünlü Twitter fenomenleri; bu başarılarını nasıl ediniyorlar. Neler yaparak fenomen oldular, neleri asla tercih etmediler? Twittter fenomenliğine götürecek 5 önemli adımı sıralayalım.



Sürekli olarak tweet atmak:Bir platformda ünlenebilmenin en önemli yolu sürekli aktif olarak orada yer almaktır. Bu noktada asıl bilinmesi gereken ve büyük ölçüde önem arz eden konu olarak karşımıza çıkmaktadır.



Günün hashtaglerini kullanmak:Günün hashtaglerini kullanarak ilgi çekici tweetler hazırlamak.



Diğer platform bağlantılarını unutmamak:Twitterda fenomen olmak için sadece Twitter kullanımı yetmiyor. Diğer platformlardaki kitlenizi de Twitter etrafında birleştirmeye çalışmanız gerekiyor.



Viral içerikler hazırlayın:Siz hiç reklamını dahi yapmadan, size ait olduğu belli olmadan gündemde kalmayı başarabilecek viral içerikler hazırlayın.



Sosyal medya reklamlarını unutmayın:Sosyal medya kitlelere ulaşım konusunda en büyük reklam ağına sahip platformlar arasında yer alıyor. TV, radyo kanallarından daha çok etkiye sahip olan bir platform var ise o da şuan itibariyle sosyal medya platformlarıdır. Bu noktada etkin olarak bazı popüler sosyal medya mecralarında reklam vermek ya da sponsorlu gönderiler yayınlamak ciddi derecede kitlelere erişim imkanı sunabilmektedir.



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