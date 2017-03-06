Twitter tıpkı Facebook gibi Timeline özelliğini ekledi. Eski Tweet'leri bir arada toplayıp yayınlayan Timeline özelliği, birçok kişiyi inanılmaz kızdırdı.



Twitter tıpkı Facebook gibi Timeline özelliğini ekledi. Eski Tweet'leri bir arada toplayıp yayınlayan Timeline özelliği, birçok kişiyi inanılmaz kızdırdı.



Masum bir özellik ile başlayan Timelineözelliği, birçok kullanıcı tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Nedeni de, sahip olduğu algoritma sayesinde kullanıcıların isteği dışında eski yazılanları tekrar gündeme getirmesi ve bu sayede de tekrar bir tartışmaya yol açması.



Twitter, ilk denemeleri Kasım ayında başladı.Timeline'da yer alan Tweet'ler kullanıcıların attığıTweet'erin Retweet oranı ve Tweet'lerin Favori edilip edilmediğine göre belirleniyor.



Twitter'i az kullanan kişiler için oldukça kullanışlı olan Timelineözelliği, sürekli Twitter'da olan kişiler için tam bir eziyet olduğu söyleniyor.