TWİTTER, FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?
Bu sabah Turkcell ve Türk Telekom hattı olanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hiç bir şekilde internetlerine giremeyen kullanıcılar isyan etti.
Turkcell'den alınan bilgiye göre Turkcell'in Facebook, Twitter ve Youtube kanallarına erişimin kısıtlandığı, sebebinin bilinmediği ve araştırıldığı söylendi. Türk Telekom'dan konuyla ilgili kimseye ulaşılamadı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar