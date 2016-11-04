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twitter, facebook ve whatsapp neden açılmıyor?

TWİTTER, FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Bu sabah Turkcell ve Türk Telekom hattı olanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hiç bir şekilde internetlerine giremeyen kullanıcılar isyan etti.

Tarih : 04 Kasım 2016, 09:12
Puan Ver : Twitter, Facebook Ve Whatsapp Neden Açılmıyor?(8/10)7


Turkcell'den alınan bilgiye göre Turkcell'in Facebook, Twitter ve Youtube kanallarına erişimin kısıtlandığı, sebebinin bilinmediği ve araştırıldığı söylendi. Türk Telekom'dan konuyla ilgili kimseye ulaşılamadı.








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