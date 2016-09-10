TWİTTER DM İÇİN YENİ ÖZELLİK!
Twitter, Direct Message bölümüne getirdiği yenilikle kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda "görüldü" ibaresine yer verecek.
Twitter, uygulama üzerinden kullanıcıların mesajlaşma bölümü olan Direct Message(DM)'a "görüldü" çözümünü getirdi.
Kullanıcılar birbirleri ile mesajlaşmaları sırasında, karşı taraftaki alıcıya gönderdikleri ileti okunursa, mesajın görüldüğüne dair ibare kullanıcılara aktarılacak.
Twitter; Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage gibi platformlardan farklı olarak "görüldü" ibaresinin mesajlaşma tercihlerinde yer alıp almamasını kullanıcılara bırakacak.
Bu şekilde kullanıcıların kişiselleştirilmiş uygulama deneyimlerini arttırmalarına odaklanacak Twitter, "görüldü" ifadesinin kullanımını kullanıcı tercihine bırakacak.
Kullanıcıların son güncelleme ile birlikte gelecek özelliğe otomatik olarak sahip olacakları özelliği, "Ayarlar" bölümünden pasif hale getirebilecekler.
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