Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı

twitter dm için yeni özellik!

TWİTTER DM İÇİN YENİ ÖZELLİK!

Twitter, Direct Message bölümüne getirdiği yenilikle kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda "görüldü" ibaresine yer verecek.

Tarih : 10 Eylül 2016, 16:14
Puan Ver : Twitter Dm İçin Yeni Özellik!(5/10)5


Twitter, uygulama üzerinden kullanıcıların mesajlaşma bölümü olan Direct Message(DM)'a "görüldü" çözümünü getirdi.

Kullanıcılar birbirleri ile mesajlaşmaları sırasında, karşı taraftaki alıcıya gönderdikleri ileti okunursa, mesajın görüldüğüne dair ibare kullanıcılara aktarılacak.

Twitter; Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage gibi platformlardan farklı olarak "görüldü" ibaresinin mesajlaşma tercihlerinde yer alıp almamasını kullanıcılara bırakacak.

Bu şekilde kullanıcıların kişiselleştirilmiş uygulama deneyimlerini arttırmalarına odaklanacak Twitter, "görüldü" ifadesinin kullanımını kullanıcı tercihine bırakacak.

Kullanıcıların son güncelleme ile birlikte gelecek özelliğe otomatik olarak sahip olacakları özelliği, "Ayarlar" bölümünden pasif hale getirebilecekler.











Etiketler: Twitter  Dm  İçin  Yeni  Özellik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER