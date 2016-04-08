O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

twitter direkt mesaj ile paylaşma butonunu duyurdu!

TWİTTER DİREKT MESAJ İLE PAYLAŞMA BUTONUNU DUYURDU!

Twitter geçtiğimiz gün yeni bir özelliği resmi olarak duyurdu. Bundan böyle herhangi bir Twitter paylaşımını, tek bir tuş ile Direkt Mesaj olarak bir başkasına gönderebileceksiniz.

Tarih : 08 Nisan 2016, 09:42
Puan Ver : Twitter Direkt Mesaj İle Paylaşma Butonunu Duyurdu!(5/10)7


Twitter geçtiğimiz gün yeni bir özelliği resmi olarak duyurdu. Bundan böyle herhangi bir Twitter paylaşımını, tek bir tuş ile Direkt Mesaj olarak bir başkasına gönderebileceksiniz.



Dünyanın en büyük ikinci sosyal ağı olan Twitter, her geçen artan kullanıcı sayısıyla dikkat çekerken, yeni bir özelliği duyurmayı ihmal etmedi. Twitter'ın resmi blog sayfasında yapılan duyuru Direkt Mesajları ilgilendiriyor. İşte o özellik.



Twitter Direkt Mesaj ile paylaşma özelliği!



Bundan böyle Twitter'ın ana akış ekranındaki her bir tweet gönderinin altında bir buton yer alacak. Bu buton sayesinde ilgili gönderiyi, Direkt Mesaj yardımı ile bir başka kullanıcıya göndermek mümkün olacak. Daha kolay paylaşım yapmak adına bu son derece faydalı bir özellik gibi duruyor.



Bir Twitter gönderisini Direkt Mesaj ile paylaşmak, yeni eklenen bir özellik değil, ancak bir buton şeklinde bu kadar kolay ulaşılabilir bir yere eklenmesi önemli bir yenilik. Twitter neden böyle bir şey yaptığını da ilgili duyuruda açıklıyor.



Twitter'ın iddiasına göre Direkt Mesaj ile paylaşma özelliği sayesinde Direkt Mesaj kullanımını %200 oranında artış göstermiş. 2015 yılında ise genel itibariyle Direkt Mesaj kullanımında %60 oranında bir artış yaşanmış. Bu pratik buton sayesinde artışın daha fazla olması bekleniyor.



Söz konusu güncelleme iOS ve Android uygulamalarında an itibariyle kullanılabiliyor.



Google Chrome push bildirimler Mac için geliyor!








Etiketler: Twitter  Direkt  Mesaj  İle  Paylaşma  Butonunu  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER