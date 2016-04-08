Twitter geçtiğimiz gün yeni bir özelliği resmi olarak duyurdu. Bundan böyle herhangi bir Twitter paylaşımını, tek bir tuş ile Direkt Mesaj olarak bir başkasına gönderebileceksiniz.



Twitter geçtiğimiz gün yeni bir özelliği resmi olarak duyurdu. Bundan böyle herhangi bir Twitter paylaşımını, tek bir tuş ile Direkt Mesaj olarak bir başkasına gönderebileceksiniz.



Dünyanın en büyük ikinci sosyal ağı olan Twitter, her geçen artan kullanıcı sayısıyla dikkat çekerken, yeni bir özelliği duyurmayı ihmal etmedi. Twitter'ın resmi blog sayfasında yapılan duyuru Direkt Mesajları ilgilendiriyor. İşte o özellik.



Twitter Direkt Mesaj ile paylaşma özelliği!



Bundan böyle Twitter'ın ana akış ekranındaki her bir tweet gönderinin altında bir buton yer alacak. Bu buton sayesinde ilgili gönderiyi, Direkt Mesaj yardımı ile bir başka kullanıcıya göndermek mümkün olacak. Daha kolay paylaşım yapmak adına bu son derece faydalı bir özellik gibi duruyor.



Bir Twitter gönderisini Direkt Mesaj ile paylaşmak, yeni eklenen bir özellik değil, ancak bir buton şeklinde bu kadar kolay ulaşılabilir bir yere eklenmesi önemli bir yenilik. Twitter neden böyle bir şey yaptığını da ilgili duyuruda açıklıyor.



Twitter'ın iddiasına göre Direkt Mesaj ile paylaşma özelliği sayesinde Direkt Mesaj kullanımını %200 oranında artış göstermiş. 2015 yılında ise genel itibariyle Direkt Mesaj kullanımında %60 oranında bir artış yaşanmış. Bu pratik buton sayesinde artışın daha fazla olması bekleniyor.



Söz konusu güncelleme iOS ve Android uygulamalarında an itibariyle kullanılabiliyor.



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