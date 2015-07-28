

Twitter çalıntı esprileri silecek



Twitter, ilginç bir telif hakkı uygulamasına imza atmaya hazırlanıyor.



Ünlü sosyal ağ servisi artık, başkasından çalınan Tweet'leri, şikayet halinde silebilecek.



Twitter, bir kullanıcının yayınladığı espriyi, tweet'i beğenen biri, kaynak göstermeden veya RT yapmadan, kullanıcının tweet'ini aynen alıp kendi tweet'i gibi kullanabiliyor ve buna da tweet hırsızlığı deniliyor. Ancak Twitter şimdi tweet hırsızlarına karşı önlem alacak ve tweet'in sahibi, espirilerinin, tweetlerinin çalındığını şikayet edip silinmesini isterse, RT'lenmeden kopyalanan bu tweetler silinecek.



Aynı uygulama, karikatürleri defalarca izinsiz olarak paylaşılan karikatüristlerin işine de yarar mı bilinmez ancak bundan sonra birinin tweet'ini çok beğenip kopyalarken, iki kere düşünmeniz gerekecek.



Kendini patlatan e-posta servisi: Dmail



